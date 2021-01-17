Yemen ordusu Husilere ait patlayıcı yüklü bir İHA düşürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Yemen ordusu Husilere ait patlayıcı yüklü bir İHA düşürdü

17.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:56
Yemen ordusu Husilere ait patlayıcı yüklü bir İHA düşürdü

Yemen ordusu, İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) Suudi Arabistan sınırında yer alan Sada ilinde düşürüldüğünü açıkladı.

Yemen ordusu, İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) Suudi Arabistan sınırında yer alan Sada ilinde düşürüldüğünü açıkladı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, ordu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed el-Ganimi, keşif biriminin, ülkenin kuzeyindeki Sada iline bağlı Es-Safra ilçesi semalarında bomba yüklü bir İHA tespit ettiğini söyledi.

Ganimi, orduya ait idari bölgenin hava sahasına girmeye çalışan İHA'nın, hava savunma sistemince imha edildiğini aktardı.

Tuğgeneral Ganimi, Husi milislerin, orduya ait mevzileri ve sivillerin bulunduğu alanları, İHA'ların yanı sıra ağır ve orta silahlarla hedef alma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını sözlerine ekledi.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu
Magazin Can Yaman Cemal Hünal Murat Dalkılıç Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Ersun Yanal Mesut Bakkal Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Bursa İtfaiye Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yemen ordusu Husilere ait patlayıcı yüklü bir İHA düşürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 16:04:14. #1.14#
title