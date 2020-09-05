Yemen ordusu Husilere ait iki İHA düşürdü
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Yemen ordusu Husilere ait iki İHA düşürdü

Yemen ordusu, Hudeyde vilayetinde İran destekli Husilere ait iki adet insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Yemen ordusu Husilere ait iki İHA düşürdü
05.09.2020 21:29 | Son Güncelleme: 05.09.2020 21:32

Yemen ordusu, Hudeyde vilayetinde İran destekli Husilere ait iki adet insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugayının basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetinde iki adet İHA düşürüldü.

Açıklamada, "Yemen ordusunun Hudeyde vilayetinin güneyindeki Dureyhimi kenti semalarında iki İHA tespit ederek düşürdüğü" ifade edildi.

İHA'lardan birisinin keşif amaçlı olduğu, diğerinin ise Husi milislerine mühimmat taşıdığı belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

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