Yemen ordusu: Husilere ait bir İHA düşürüldü
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Yemen ordusu: Husilere ait bir İHA düşürüldü

24.03.2021 08:05 | Son Güncelleme: 24.03.2021 08:08
Yemen ordusu: Husilere ait bir İHA düşürüldü

Yemen ordusu, ülkenin doğusunda Husilere ait bir insansız hava aracını (İHA) imha ettiklerini duyurdu.

Yemen ordusu, ülkenin doğusunda Husilere ait bir insansız hava aracını (İHA) imha ettiklerini duyurdu.

Yemen ordusuna bağlı Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamada, İHA'nın Hacce vilayetinin kuzeyinde düşürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, İHA'nın bomba yüklü olup olmadığı ya da hedefine ilişkin bilgi verilmedi.

İran tarafından desteklenen Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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