Yemen ordusu Husilere ait bir İHA düşürdü

Yemen ordusu, Cevf vilayetindeki karargahın üzerinde uçan Husilere ait bir adet insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Yemen ordusunun 6. Askeri Bölge Sözcüsü Rebii el-Kırşi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İHA'nın vurulmadan önce Suudi Arabistan sınırındaki el-Baka sınır kapısı yönünde gittiğini belirtti.

Arap Koalisyonu Güçlerinin yine Cevf vilayetinde İran destekli Husilere ait el-Yetme bölgesini havadan bombaladığını aktaran Kırşi, daha fazla ayrıntı vermedi.

Olayla ilgili Husilerden ise şu ana kadar bir açıklama gelmedi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu