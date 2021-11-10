Yemen ordusu: Husiler Muha'daki yerleşim bölgelerini 3 balistik füzeyle hedef aldı

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin, ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetine bağlı Muha kentine Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in bölgeye ziyaretiyle eş zamanlı 3 balistik füze fırlattığını duyurdu.

Orduya bağlı Amalika Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Husiler, Muha kentinin banliyölerindeki yerleşim bölgelerini 3 balistik füzeyle hedef aldı.

Açıklamada, Husilerin saldırısının, BM Özel Temsilcisi Grundberg'in Taiz'de Yemen hükümetinin kontrolü altındaki bölgelerin incelenmesine yönelik ziyaretiyle eş zamanlı gerçekleştiği belirtildi.

Füzeli saldırının bölge halkı arasında korku ve paniğe yol açtığı kaydedilen açıklamada, can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Husiler olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

İran destekli Husiler, 11 Eylül'de Taiz ilindeki Muha Limanına, 4 füze ve 6 insansız hava aracıyla saldırı düzenlemiş, söz konusu saldırı insani yardımların yer aldığı mahzenlerde hasara yol açmıştı.

Çoğu bölgesi hükümet güçlerinin kontrolünde bulunan Taiz, Ağustos 2015'ten bu yana Husiler tarafından kuşatma altında tutuluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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