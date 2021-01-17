Yemen ordusu: Hudeyde'nin güneyindeki çatışmalarda onlarca Husi milis öldü

Yemen ordusu, ülkenin batısındaki Hudeyde ilinde İran destekli Husilerin saldırısı sonrası çıkan çatışmalarda onlarca milisin öldürüldüğünü bildirdi.

Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Husi milislerin sabah saatlerinde Hudeyde'nin güneyindeki Hays ilçesine saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, orduya bağlı birliklerin top atışlarıyla karşılık verdiği saldırının, taraflar arasında birkaç saat süren çatışmanın ardından püskürtüldüğü aktarıldı.

Çatışma sonucu onlarca Husi milisin öldüğü veya yaralandığı kaydedilen açıklamada, orduya bağlı birliklerde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca Husilere ait mühimmat yüklü 3 aracın imha edildiği kaydedildi.

Yemen ordusuna bağlı ortak güçlerden dün yapılan açıklamada, Hudeyde'nin Dureyhimi ilçesinde Husilerle yaşanan çatışmada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirilmişti.

Birleşmiş Milletler, ülkedeki meşru hükümete ve İran destekli Husilere yönelik sık sık Hudeyde'deki askeri tırmanışın durdurulması, 2018 yılında varılan Stockholm Anlaşması'nın sonuçlarından biri olan ve taraflar arasında imzalanan ateşkese uyulması çağrısında bulunuyor.

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy