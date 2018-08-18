Yemen Ordusu Hudeyde'de İlerliyor

Yemen'de ordu güçleri, Hudeyde kentinin Dureyhimi ilçesindeki kamu kurumlarında kontrolü sağladı.

Hükümete bağlı Amalika Güçleri 2. Tugayı Sözcüsü Abdullah eş-Şabi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hudeyde'nin güneyindeki Dureyhimi ilçesinde Husilerle yaşanan şiddetli çatışmaların ardından yerel yönetim binası, polis merkezi ve sağlık biriminde kontrolün sağlandığını belirtti.

Husilerden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hükümet güçleri 31 Temmuz'da Dureyhimi'de Husilere karşı operasyona başlamıştı. Amalika Güçleri 13 Ağustos'ta ilçenin ele geçirildiğini duyurmuş, ilçe merkezinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin destek verdiği hükümet güçleriyle Husiler arasında şiddetli çatışmalar çıkmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.