Yemen ordusu Hudeyde'de 4 Husi milisin öldürüldüğünü açıkladı Yemen ordusu, ülkenin batısındaki Hudeyde'de 4 Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Yemen ordusu, ülkenin batısındaki Hudeyde'de 4 Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Orduya bağlı basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde'nin doğusunda orduya bağlı bölgeye sızmaya çalışan Husi milislere karşılık verildiği ve 4 milisin öldürüldüğü ifade edildi.

Husilerden olayla ilgili açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA