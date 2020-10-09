Yemen ordusu, El-Cevf'te Husilere karşı ilerleme kaydetti
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Yemen ordusu, El-Cevf'te Husilere karşı ilerleme kaydetti

09.10.2020 01:23 | Son Güncelleme: 09.10.2020 01:26
Yemen ordusu, El-Cevf'te Husilere karşı ilerleme kaydetti

Yemen ordusu, Husilerle girilen çatışmalar sonucu ülkenin kuzeyindeki El-Cevf kentinde geniş alanların kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

Yemen ordusu, Husilerle girilen çatışmalar sonucu ülkenin kuzeyindeki El-Cevf kentinde geniş alanların kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

Yemen haber ajansı SABA'nın ismini vermediği askeri bir kaynağa dayandırdığı habere göre, halk direniş güçleri tarafından desteklenen orduya bağlı birlikler, Cevf'te "Sabrin Dağı" ve "Bir el-Merazik" bölgesinde geniş alanların kontrolünü ele geçirdi.

Çatışmalar sonrasında stratejik önemi olan El-Hancer karargahının batısına doğru ilerleme kaydedildiği ve pek çok bölgenin Husilerden kurtarıldığı ifade edildi.

Orduya bağlı 6. Askeri Bölge komutanı Rabi el-Kırşi de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Cevf cephesindeki çatışmalarda 3 komutanın öldüğünü belirtti.

Öte yandan, Yemen ordusu, ülkenin batısındaki Hudeyde kentindeki çatışmalarda da bir komutanın öldüğünü aktardı.

Yemen ordusu, salı günü Hancer karargahının Husilerden kurtarıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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