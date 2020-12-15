Yemen ordusu, Dali'deki bazı stratejik yerlerde kontrolü sağladı
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Yemen ordusu, Dali'deki bazı stratejik yerlerde kontrolü sağladı

15.12.2020 21:49 | Son Güncelleme: 15.12.2020 21:52
Yemen ordusu, Dali'deki bazı stratejik yerlerde kontrolü sağladı

Yemen ordusu, ülkenin güneyindeki Ed-Dali ilinde İran destekli Husilerle girdiği çatışmaların ardından bazı stratejik yerlerde kontrolü sağladı.

Yemen ordusu, ülkenin güneyindeki Ed-Dali ilinde İran destekli Husilerle girdiği çatışmaların ardından bazı stratejik yerlerde kontrolü sağladı.

Orduya ait internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, ordu güçlerinin Husilerin Dali'deki mevzilerine saldırı düzenlediği ve çıkan çatışmaların ardından Meris bölgesinin doğusundaki bazı yerlerin ele geçirildiği belirtildi.

Ele geçirilen yerlerin stratejik açıdan önemli olduğu vurgulanan açıklamada, çatışmalar sırasında Husilerden ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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