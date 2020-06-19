Yemen ordusu 6 Husi milisini etkisiz hale getirdi
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Yemen ordusu 6 Husi milisini etkisiz hale getirdi

Yemen ordusu, Hudeyde kentinde çıkan çatışmada İran tarafından desteklenen Husilerden 6 milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Yemen ordusu 6 Husi milisini etkisiz hale getirdi
19.06.2020 07:33 | Son Güncelleme: 19.06.2020 07:36

Yemen ordusu, Hudeyde kentinde çıkan çatışmada İran tarafından desteklenen Husilerden 6 milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Yemen ordusuna bağlı Amalika Güçlerinin İletişim Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde kentinin güneyinde ordu birliklerinin olduğu bölgeye sızmak üzere olan Husi grupla çıkan çatışmada 6 silahlı milisin öldürüldüğü belirtildi.

Konuya ilişkin Husiler tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Hudeyde kentinin merkezi ve limanı İran destekli Husilerin elinde. Stratejik öneme sahip kentin güney ve doğu yönlerinden giriş ve çıkışları ise Yemen hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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