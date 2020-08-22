Yemen ordusu, 5 vilayette Husilere karşı ilerleme katetti
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Yemen ordusu, 5 vilayette Husilere karşı ilerleme katetti

Yemen ordusu, ülkedeki 5 vilayette Husilere karşı ilerleme kat edildiğini ve stratejik noktaların ele geçirildiğini duyurdu.

Yemen ordusu, 5 vilayette Husilere karşı ilerleme katetti
22.08.2020 23:29 | Son Güncelleme: 22.08.2020 23:32

Yemen ordusu, ülkedeki 5 vilayette Husilere karşı ilerleme kat edildiğini ve stratejik noktaların ele geçirildiğini duyurdu.

Yemen ordu sözcüsü Abduh Mucelli, açıklamalarına, Yemen ordusuna ait "September Net" sitesinde yer verildi.

Mucelli "Yemen ordusu, Dali, Sana, Cevf, Beyda ve Marib vilayetlerinde Husilere ağır kayıplar verdirerek başarılar elde etmiş ve stratejik bölgelerde ilerlemiştir." dedi.

Yemen ordusunun Dali vilayetinin Ka'tabe bölgesinde birçok tepe ve köy dahil stratejik noktaları ele geçirdiğini belirten Mucelli, birisi Sana'da ve birisi Cevf'te olmak üzere Husi milislerine ait iki insansız hava aracının düşürüldüğünü kaydetti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

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