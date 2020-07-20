Yemen ordusu, 12 Husi militanın öldürüldüğünü ve 1 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı
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Yemen ordusu, 12 Husi militanın öldürüldüğünü ve 1 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı

Yemen ordusu, başkent Sana'nın doğusundaki Nihm ilçesinde 12 Husi militanın öldürüldüğünü, bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.

Yemen ordusu, 12 Husi militanın öldürüldüğünü ve 1 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı
20.07.2020 20:29 | Son Güncelleme: 20.07.2020 20:53

Yemen ordusu, başkent Sana'nın doğusundaki Nihm ilçesinde 12 Husi militanın öldürüldüğünü, bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.

Orduya bağlı Enformasyon Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde Nihm'deki Necd el-Atak bölgesinde bulunan askeri noktalardan birine sızmaya çalışan İran destekli Husi milisler, ordu birlikleri tarafından püskürtüldü.

Taraflar arasında çıkan çatışmada 12 Husi militanı öldü, bazıları yaralandı.

Ayrıca ordu birlikleri Husilere ait bir İHA'yı etkisiz hale getirdi.

Açıklamada ayrıca Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırısıyla Necd el-Atak bölgesindeki Husilere ait takviye güçlerin hedef alındığını belirtti.

Söz konusu saldırıda can ve mal kaybının yaşandığı belirtilirken detaylı bilgi verilmedi.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen hükümetine bağlı ordu birlikleri, yaklaşık 6 yıldan bu yana Husilerin denetimi altındaki başkent Sana'ya açılan bir kapı olması nedeniyle dağlık Nihm bölgesinin, çatışmalarda stratejik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Ebyen ilinde pusuya düşürülen güvenlik görevlisi öldürüldü

Öte yandan ülkenin güneyindeki Ebyen ilinde hükümete bağlı özel kuvvetler komutanı düşürüldüğü pusuda öldürüldü.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, hükümete bağlı özel güvenlik güçleri komutanı Abdullah el-Haneşi, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından Ebyen'in Mahfad ilçesinde düşürüldüğü pusuda hayatını kaybetti.

Söz konusu pusuda ayrıca Haneşi'nin beraberindeki bir kişi daha öldü, bir kişi yaralandı.

Ebyen Polis Teşkilatı, yayımladığı mesajda Haneşi'nin yakınları için başsağlığı diledi.

Mesajda, Polis Teşkilatı'nın suç ve terör çeteleri ile mücadeleye devam edeceği kaydedildi.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı Güney Geçiş Konseyi'nin 26 Nisan'da ülkenin güneyinde olağanüstü hal ve sözde özerklik ilan etmesinin ardından bunu reddederek Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye ve meşruiyete bağlılıklarını bildiren 8 il arasında yer alan Ebyen'e bağlı Mahfad ilçesi, zaman zaman hükümete bağlı güvenlik güçlerine yönelik kurulan pusulara tanıklık ediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

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