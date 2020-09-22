Yemen mahkemesinden Husilerin lideri ve 174 yöneticisi hakkında "yakalama" kararı
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Yemen mahkemesinden Husilerin lideri ve 174 yöneticisi hakkında "yakalama" kararı

Yemen'de aralarında Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin de bulunduğu 175 sanığın "meşru yönetime darbe" ve "silahlı terör örgütü kurma" suçlamasıyla yargılandığı davada Askeri Mahkeme, sanıklar hakkında "yakalama ve mallarına haciz konulması" kararı verdi.

Yemen mahkemesinden Husilerin lideri ve 174 yöneticisi hakkında
22.09.2020 19:35 | Son Güncelleme: 22.09.2020 19:38

Yemen'de aralarında Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin de bulunduğu 175 sanığın "meşru yönetime darbe" ve "silahlı terör örgütü kurma" suçlamasıyla yargılandığı davada Askeri Mahkeme, sanıklar hakkında "yakalama ve mallarına haciz konulması" kararı verdi.

Marib ilindeki Askeri Mahkeme'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Husilerin "meşru yönetime darbe" suçlamasıyla yargılandığı 175 sanıklı davanın ikinci duruşması bugün yapıldı.

Firari sanıkların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada mahkeme, ülke içinde ve dışında bulunan Husilerin sözde yöneticilerinden 175 kişi hakkında "yakalama ve mallarına haciz konulması" kararı aldı.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de aralarında Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin de bulunduğu 175 sanığın "meşru yönetime darbe" ve "silahlı terör örgütü kurma" suçlamasıyla Askeri Mahkeme'de yargılandığı davanın ilk duruşması 7 Temmuz'da gerçekleştirilmişti.

Askeri Savcılık, Husi lider ve 174 sanığa "Lübnan'daki Hizbullah örgütü ve İran Devrim Muhafızları komutanları gözetiminde Ensarullah adlı silahlı terör örgütü kurma" suçlaması yöneltmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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