Yemen, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Hindistan'a uçak seferlerini durdurdu
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Yemen, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Hindistan'a uçak seferlerini durdurdu

Yemen, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Hindistan'a uçak seferlerini durdurdu
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Yemen hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirler kapsamında, Hindistan'a uçak seferlerini durdurma kararı aldı.

Yemen hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirler kapsamında, Hindistan'a uçak seferlerini durdurma kararı aldı.

Yemen resmi haber ajansının (Saba) haberine göre, Kovid-19'la Mücadele Ulusal Yüksek Komisyonu, ikinci bir emre kadar Hindistan'a gidiş ve gelişlerin durdurulduğunu duyurdu.

Yemen'deki sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu kararda, Hindistan'dan gelen bir uçaktaki 7 Yemen vatandaşının Kovid-19 pozitif çıkması etkili oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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