Yemen, Kovid-19 nedeniyle Hindistan'da mahsur kalan tüm vatandaşlarını tahliye etti
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Yemen, Kovid-19 nedeniyle Hindistan'da mahsur kalan tüm vatandaşlarını tahliye etti

Yemen, Kovid-19 nedeniyle Hindistan'da mahsur kalan tüm vatandaşlarını tahliye etti
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Yemen hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Hindistan'da mahsur kalan tüm vatandaşlarını ülkeye getirdiğini açıkladı.

Yemen hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Hindistan'da mahsur kalan tüm vatandaşlarını ülkeye getirdiğini açıkladı.

Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buheybih, Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan açıklamasında, Hindistan'dan tahliye ettikleri Yemen vatandaşlarına ilişkin bilgi verdi.

Buheybih, Hindistan'da mahsur kalan 609 vatandaşlarının 4 uçuşla ülkeye getirildiğini, böylece Hindistan'da mahsur kalan tüm vatandaşlarının tahliye edildiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Buheybih ayrıca, ülkelerine dönen Yemenlilerin Kovid-19 ile ilgili tüm sağlık kontrollerinin yapıldığını aktardı.

Yemen hükümeti, temmuz ayı başlarında Hindistan'da mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmeye başlamıştı.

Yemen, Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının yaygınlaşmaya başlamasından sonra bu ülkeye uçuşlarını askıya almış, burada mahsur kalan Yemenliler de ülkelerine dönmek için hükümete çağrıda bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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