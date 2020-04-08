Yemen koronavirüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'la tek kara sınırını kapatıyor Yemen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Suudi Arabistan'la tek kara sınır kapısı El-Vedia'yı kapatma kararı aldı.

Yemen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Suudi Arabistan'la tek kara sınır kapısı El-Vedia'yı kapatma kararı aldı.

Vedia Sınır Kapısı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Vekili Salim el-Hanbeşi, salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında Vedia Sınır Kapısı Genel Müdürü Mutlak es-Sari'ye talimat gönderdi.

Talimatta, sınır kapısının yeni bir duyuruya kadar kapatılmasına karar verildiği ifade edildi.

Genel Müdür Sari de sivil, güvenlik ve askeri yönetimlere, sınır kapısının kapatıldığına ilişkin bir genelge gönderdi.

Vedia Sınır Kapısı, Yemen'in doğusundaki Hadramevt ile Suudi Arabistan'ın güneyindeki Şerura illeri arasında yer alıyor. Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana yaşanan çatışmaların gölgesinde diğer sınır kapılarının kapanması sonucu Vedia, iki ülke arasındaki tek geçiş noktası haline gelmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın ve silahlı çatışmaların hüküm sürdüğü Yemen'de şu ana kadar koronavirüs vakası tespit edilmezken Suudi Arabistan'da son açıklamalara göre, virüsten kaynaklı can kaybı 41'e, vaka sayısı 2 bin 795'e yükseldi.

Kaynak: AA