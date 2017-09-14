Yemen Islah Partisinden Kik'e Çağrı

Yemen'de Islah Partisi Başkanı Muhammed Abdullah el-Yedumi, ülkesinin Körfez İşbirliği Konseyine (KİK) üye kabul edilmesi çağrısı yaptı.



Partinin kuruluşunun 27. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı ve El-Islah internet sitesinde yayınlanan açıklamasında Yedumi, Yemen'in çevresiyle bağlantısının coğrafi ve tarihi gerçeklerin dayattığı kaçınılmaz bir mesele olduğunu ifade etti.



Yedumi, "KİK'teki kardeşlerimizi, bölge ülkelerinin pusuda bekleyen projelerine av olmasın diye ve bölgenin güvenliğine uyum sağlayan tabii durumundan ötürü Yemen'i konseye üye yapmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.



Terörle mücadeleye de değinen Yedumi, hükümet ile ülkedeki tüm etkin güçlerin ulusal strateji geliştirmesi ve konunun hükümetin öncelikleri arasına alınması gerektiğini kaydetti.



Yemen ilk olarak 1996 yılında KİK'e resmi üyelik başvurusunda bulunmuş ancak bu kabul edilmemişti.