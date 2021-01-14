Yemen, insani krizi engelleme mekanizmalarını geliştirmek için bir komite oluşturdu

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler'in (BM) ABD'nin Husileri "terör örgütü" olarak tanımlamasının ülkedeki insani yardım çalışmaları üzerindeki olası olumsuz etkisine ilişkin endişeleri ışığında, insani krizi engelleme mekanizmalarını geliştirmek için bir komite oluşturdu.

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler'in (BM) ABD'nin Husileri "terör örgütü" olarak tanımlamasının ülkedeki insani yardım çalışmaları üzerindeki olası olumsuz etkisine ilişkin endişeleri ışığında, insani krizi engelleme mekanizmalarını geliştirmek için bir komite oluşturdu.

Yemen resmi ajansı SABA'nın Facebook sayfasında yer alan habere göre, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, insani krizi engelleme mekanizmalarını geliştirmek, yardım çalışmalarını ve uluslararası örgütlerin faaliyetlerini kolaylaştırmak için bir komite oluşturma kararı verdi.

Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı'nın başkanlığını yapacağı komitede Dışişleri, Ticaret ve Sanayi, Enformasyon, Ulaştırma, Maliye ve İnsan Hakları Bakanlıklarından üyelerin yanı sıra Merkez Bankası temsilcisi de yer alacak.

Karara göre, komitenin önümüzdeki dönemde görevlerini yerine getirmesi için gerekli tüm kolaylıkları sağlamak üzere yardım kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla hızlı ve doğrudan iletişime geçmesi gerekiyor.

Komite, tüm ticaret ve bankacılık kurumlarının işini kolaylaştırmak ve tüm illerdeki Yemen halkına yardım, mal ve transfer akışını kolaylaştırmak için çalışacak.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada Bakanlığının, "Husiler" adıyla da anılan "Ensarallah" örgütünün, Göçmenlik ve Milliyet Yasası'nın 2019. maddesi uyarınca "yabancı terör örgütü" (FTO) ilan edileceği ve "özel olarak belirlenmiş küresel terörist varlık" (SDGT) olarak değerlendirileceği konusunda Kongre'yi bilgilendirdiğini belirtmişti.

Pompeo, ayrıca örgütün yöneticileri Abdulmelik el-Husi, Abdulhalık Bedreddin el-Husi ve Abdullah Yahya Hakim'in SDGT kapsamında "terörist" ilan edileceği bilgisini paylaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci