Yemen, insani krizi engelleme mekanizmalarını geliştirmek için bir komite oluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yemen, insani krizi engelleme mekanizmalarını geliştirmek için bir komite oluşturdu

14.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:16
Yemen, insani krizi engelleme mekanizmalarını geliştirmek için bir komite oluşturdu

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler'in (BM) ABD'nin Husileri "terör örgütü" olarak tanımlamasının ülkedeki insani yardım çalışmaları üzerindeki olası olumsuz etkisine ilişkin endişeleri ışığında, insani krizi engelleme mekanizmalarını geliştirmek için bir komite oluşturdu.

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler'in (BM) ABD'nin Husileri "terör örgütü" olarak tanımlamasının ülkedeki insani yardım çalışmaları üzerindeki olası olumsuz etkisine ilişkin endişeleri ışığında, insani krizi engelleme mekanizmalarını geliştirmek için bir komite oluşturdu.

Yemen resmi ajansı SABA'nın Facebook sayfasında yer alan habere göre, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, insani krizi engelleme mekanizmalarını geliştirmek, yardım çalışmalarını ve uluslararası örgütlerin faaliyetlerini kolaylaştırmak için bir komite oluşturma kararı verdi.

Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı'nın başkanlığını yapacağı komitede Dışişleri, Ticaret ve Sanayi, Enformasyon, Ulaştırma, Maliye ve İnsan Hakları Bakanlıklarından üyelerin yanı sıra Merkez Bankası temsilcisi de yer alacak.

Karara göre, komitenin önümüzdeki dönemde görevlerini yerine getirmesi için gerekli tüm kolaylıkları sağlamak üzere yardım kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla hızlı ve doğrudan iletişime geçmesi gerekiyor.

Komite, tüm ticaret ve bankacılık kurumlarının işini kolaylaştırmak ve tüm illerdeki Yemen halkına yardım, mal ve transfer akışını kolaylaştırmak için çalışacak.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada Bakanlığının, "Husiler" adıyla da anılan "Ensarallah" örgütünün, Göçmenlik ve Milliyet Yasası'nın 2019. maddesi uyarınca "yabancı terör örgütü" (FTO) ilan edileceği ve "özel olarak belirlenmiş küresel terörist varlık" (SDGT) olarak değerlendirileceği konusunda Kongre'yi bilgilendirdiğini belirtmişti.

Pompeo, ayrıca örgütün yöneticileri Abdulmelik el-Husi, Abdulhalık Bedreddin el-Husi ve Abdullah Yahya Hakim'in SDGT kapsamında "terörist" ilan edileceği bilgisini paylaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlker Başbuğ Fikri Sağlar Nikol Paşinyan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Kanye West Ajda Pekkan Hande Erçel
Spor Tolga Ciğerci İsmail Kartal Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler İzmir Kongre Ankara Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yemen, insani krizi engelleme mekanizmalarını geliştirmek için bir komite oluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 13:26:22. #1.15#
title