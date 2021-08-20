Yemen'in Taiz vilayetinde yüzlerce kişi ekonomik krizi ve yolsuzluğu protesto etti
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Yemen'in Taiz vilayetinde yüzlerce kişi ekonomik krizi ve yolsuzluğu protesto etti

Yemen'in Taiz vilayetinde yüzlerce kişi ekonomik krizi ve yolsuzluğu protesto etti
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

Yemen'in güneybatısındaki Taiz vilayetinde ekonomik kriz, kamu hizmetlerindeki yetersizlik ve yolsuzluk protesto edildi.

Yemen'in güneybatısındaki Taiz vilayetinde ekonomik kriz, kamu hizmetlerindeki yetersizlik ve yolsuzluk protesto edildi.

Sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine Taiz'de kamu binalarının bulunduğu bölgede toplanan yüzlerce Yemenli, ülkedeki ekonomik duruma, kamu kurumlarındaki yolsuzluğa ve adaletsizliğe tepki gösterdi.

Gösteriyi organize eden aktivistlerden Muhammed Hamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Meşru hükümetin yolsuzluklardan arındırılması, sorumluların cezalandırılması ve kamu hizmeti ile yaşam koşullarının iyileştirilmesi için düzenlediğimiz protestolar dördüncü ayına girdi." dedi.

Taiz halkının Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin meşruiyetini savunmak için yıllarca mücadele verdiğini söyleyen Hamid, "Cumhurbaşkanı'nı büyük fedakarlıklar gösteren bu şehre vicdan ve adaletle muamele etmeye davet ediyoruz." diye konuştu

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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