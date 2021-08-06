Yemen'in Taiz ve Ebyen kentlerinde ülkedeki ekonomik kötüleşme protesto edildi
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Yemen'in Taiz ve Ebyen kentlerinde ülkedeki ekonomik kötüleşme protesto edildi

Yemen'in Taiz ve Ebyen kentlerinde ülkedeki ekonomik kötüleşme protesto edildi
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Yemen'in Taiz ve Ebyen kentlerinde ülkedeki ekonomik kötüleşme, yerel para biriminin değer kaybı ve yolsuzluğa karşı protesto gösterileri düzenlendi.

Yemen'in Taiz ve Ebyen kentlerinde ülkedeki ekonomik kötüleşme, yerel para biriminin değer kaybı ve yolsuzluğa karşı protesto gösterileri düzenlendi.

Taiz'de yerel yönetim merkezi önünde bir araya gelen yüzlerce gösterici, Taiz Valisi Nebil Şemsan'a, yerel para biriminin değer kaybı ile kentteki yolsuzluğa tepki sloganları attı.

Gösteriye katılan aktivist Muhammed el-Kudsi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meşru talepleri yerine getirilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

Kudsi, taleplerinin "kentteki yetkililerin yolsuzluk dosyalarının savcılığa intikal ettirilmesi ve para biriminin çöküşüne çözüm bulunması için hükümete baskı yapılması" olduğunu ifade etti.

Ebyen'in merkezi Zencibar kentinde de ülkedeki ekonomik kriz ve yerel para biriminin değer kaybı protesto edildi.

Göstericiler, "Halk yüksek fiyatlardan ölüyor", "Adaletsizliğe yeter artık" ve "Aşağılanmaya hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Yemen'deki ekonomik durum

Yedi yıldır iç savaşın devam ettiği Yemen'de, riyaldeki hızlı ve rekor seviyedeki değer kaybı, halkın zaten düşük olan alım gücünü iyice zayıflattı ve fakirlik oranı yüzde 80'lere ulaştı.

İç savaşın başladığı yıllarda bir ABD doları 215 Yemen riyali iken, savaşla birlikte yaşanan hızlı değer kaybı neticesinde bir dolar 1020 riyale kadar yükseldi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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