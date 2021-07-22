Yemen'in Taiz kentinde yüzlerce kişi Kurban Bayramı'nı Kahire Kalesi'ndeki müzik festivaliyle kutladı
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Yemen'in Taiz kentinde yüzlerce kişi Kurban Bayramı'nı Kahire Kalesi'ndeki müzik festivaliyle kutladı

Yemen'in Taiz kentinde yüzlerce kişi Kurban Bayramı'nı Kahire Kalesi'ndeki müzik festivaliyle kutladı
Anadolu Ajansı / Mustafa M. M. Haboush - Haberler | Güncel

Yemen'de hükümetin kontrolündeki Taiz kentinde yüzlerce kişi, Kurban Bayramı münasebetiyle Kahire Kalesi'nde düzenlenen müzik festivaline akın etti.

Yemen'de hükümetin kontrolündeki Taiz kentinde yüzlerce kişi, Kurban Bayramı münasebetiyle Kahire Kalesi'nde düzenlenen müzik festivaline akın etti.

Kültür ve Enformasyon Bakanlığına bağlı Kültür Ofisi'nin düzenlediği ve bayram boyunca devam edecek festival nedeniyle Kahire Kalesi ve meydanı hıncahınç doldu.

Taiz'in güneybatısındaki Sadr Dağı'na inşa edilen ve kentin sembollerinden Kahire Kalesi'nde düzenlenen festivale katılan Yemenliler, ünlü sanatçıların seslendirdiği şarkılara yerel dans ve oyunlarla eşlik etti.

Taiz'deki Kültür Ofisi Müdürü Abdulhalık Seyf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'den bu yana düzenlenen festivalle Kahire Kalesi'ni mutluluk ve barış sembolü haline getirdiklerini söyledi.

Seyf, festivalde "savaş ortamına rağmen Taiz'in Yemen'in kültür başkenti olduğu mesajını verdiklerini" dile getirdi.

Festivale katılan Yemenlilerden Ömer el-Hamadi de Husilerin uyguladığı abluka nedeniyle kent sokaklarında sıkışıp kaldıklarını ve savaş ortamından kaçacak yer bulamadıklarını kaydetti.

Ailesiyle festivale katıldığını ifade eden Hamadi, "Kahire Kalesi hem benim hem de pek çok Yemenli için karanlık savaş ortamında yanan bir ışığı temsil ediyor. Savaş havasından çıkmak için bu tarz festival ve etkinliklere ihtiyacımız var." dedi.

Festivalden elde edilecek gelirin yarısının kanser hastalarına ayrılacağı ifade edildi.

Husiler, hükümetin kontrolündeki Taiz'e 2015 yılından bu yana abluka uyguluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa M. M. Haboush

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