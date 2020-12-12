Yemen'in Taiz kentinde riyaldeki değer kaybı protesto edildi
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Yemen'in Taiz kentinde riyaldeki değer kaybı protesto edildi

12.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:00
Yemen'in Taiz kentinde riyaldeki değer kaybı protesto edildi

Yemen'in güney batısında yer alan Taiz kentinde yüzlerce kişinin katılımıyla Yemen riyalindeki değer kaybı ve yükselen fiyatları protesto için gösteri düzenlendi.

Yemen'in güney batısında yer alan Taiz kentinde yüzlerce kişinin katılımıyla Yemen riyalindeki değer kaybı ve yükselen fiyatları protesto için gösteri düzenlendi.

Aktivist ve gençlik gruplarının çağrısı üzerine, Taiz kent meydanındaki Cemal Abdunnasır caddesinde toplanan yüzlerce Yemenli, Yemen riyalindeki değer kaybı ve yükselen fiyatları protesto etti.

Husilerin sözde lideri Abdulmelik el-Husi'nin fotoğraflarını yakan göstericiler, "Yeterince alçaldık, daha fazla alçalamayız" ve "İran ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bir madalyonun iki farklı yüzü" yazılı dövizler taşıdı.

Taiz kentinde cuma günü ülkenin para birimindeki değer kaybını protesto için çok sayıda kişinin katıldığı bir gösteri daha düzenlenmişti.

Yemen'de geçen hafta bir dolar 895, Suudi Arabistan riyali ise 235 Yemen riyalinden işlem gördü. Husilerin kontrolündeki başkent Sana ve diğer bölgelerde ise bir Suudi riyali 159, dolar ise 604 Yemen riyalinden satıldı.

Geçtiğimiz günlerde, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Yemen'de para biriminin son 6 yılda yüzde 250 değer kaybettiğini açıklamıştı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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