Yemen'in Taiz kentinde İsrail-BAE anlaşması ikinci kez protesto edildi Yemen'in Taiz kentinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması ikinci kez cuma namazı sonrası protesto edildi.

Yemen'in Taiz kentinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması ikinci kez cuma namazı sonrası protesto edildi.

Filistin'e Halk Desteği Heyeti platformunun çağrısı sonrasında Taiz vilayetinin merkezinde cuma namazı çıkışında toplanan Yemenliler, İsrail-BAE anlaşmasına karşı ikinci defa gösteri düzenledi.

Gösteride, Filistin'e destek sloganları atan Yemenliler, "Normalleşenler evi sattı." ve "Ben Filistinli Arabım. Normalleşme beni ilgilendirmez." sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi.

Filistin ve Yemen bayraklarının yanı sıra Mescid-i Aksa fotoğrafları taşıyan Yemenliler, "Ruhumuz, kanımız sana fedadır ya Aksa." ve "Filistin'i terk etmek, onurdan ve var olmaktan vazgeçmektir." yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail-BAE normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada, İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı kaydedilmişti.

Anlaşmanın duyurulmasının ardından İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen de geçen hafta ilk kez resmi bir şekilde Abu Dabi'ye giderek, BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun Bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Kaynak: AA