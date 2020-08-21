Yemen'in Taiz kentinde İsrail-BAE anlaşması protesto edildi Yemen'in Taiz kentinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasına karşı gösteri düzenlendi.

Yemen'in Taiz kentinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasına karşı gösteri düzenlendi.

Ülkenin güneyindeki Taiz vilayetinin merkezinde Filistin'e Halk Desteği Heyeti platformunun çağrısıyla cuma namazı sonrasında toplanan Yemenliler, İsrail-BAE anlaşmasını protesto etti.

Gösteride, Filistin ve Yemen bayraklarının yanı sıra Mescid-i Aksa fotoğrafları taşıyan Yemenliler, "Siyonist yapıyla normalleşmeye hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Yemenliler, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan'a yönelik "Bin Zayed kendi başına normalleş, Aksa'nın askerleri senin mezarını kazıyor." diyerek BAE yönetimini protesto etti.

Filistin'e destek sloganları atan Yemenliler, "Korkaklara rağmen yaşasın Aksa" ve "Normalleşme beni ilgilendirmez. Ben Yemenli ve Filistinliyim" sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi.

Filistin'e Halk Desteği Heyeti platformunun açıklamasında ise "Yemen halkı, Arap ve İslam dünyasıyla normalleşmeyi tamamen reddetmektedir." ifadelerine yer verildi.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Kaynak: AA