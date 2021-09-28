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Yemen'in Taiz kentinde hayat pahalılığı ve yerel para birimindeki değer kaybı protesto edildi

AA / Hacer Başer - Haberler | Güncel
Yemen'in Taiz kentinde hayat pahalılığı ve yerel para birimindeki değer kaybı protesto edildi

Yemen'in Taiz kentinde hayat pahalılığı ve yerli para biriminin değer kaybetmesiyle bozulan ekonomik durum protesto edildi.

Yemen'in Taiz kentinde hayat pahalılığı ve yerli para biriminin değer kaybetmesiyle bozulan ekonomik durum protesto edildi.

Aktivistlerin çağrısıyla gerçekleştirilen yürüyüşe kent sakini yüzlerce kişi katıldı. Eylem kapsamında bölgedeki dükkanların çoğunun kepenk kapattığı görüldü.

Göstericilerin, "Tüccar, vatandaş, memur, işçi ve asker, para biriminin değer kaybetmesi karşısında aynı safta" ve "(Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine atıfla) Savaşın gidişatını kontrol edenler, limanların çalışmalarını engelleyenler para biriminin değer kaybetmesinden sorumludur" yazılı dövizler taşıdı.

Eyleme katılan aktivistlerden Muhammed et-Tuveyci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye sessiz tutumunu bir kenara bırakması ve ekonomik zorlukların üstesinden gelebilecek yeni bir hükümet görevlendirmesi çağrısında bulundu.

Taiz kentinde dün de hayat pahalılığı ve yerel para birimindeki değer kaybını protesto için geniş çaplı gösteri düzenlenmişti.

Yemen yerel para biriminin dolar karşısındaki ciddi değer kaybının gölgesinde, Aden, Taiz ve Hadramevt vilayetlerinde halk, temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının aşırı artması ve temel kamu hizmetlerinin aksaması nedeniyle gösteriler düzenliyor.

Ne olmuştu?

Hükümet, Taiz vilayetinde aylardır hayat pahalılığı, yolsuzluklar ve belediye hizmetlerindeki aksamalar nedeniyle düzenlenen gösterilere ilişkin açıklama yapmıyor ancak yetkililer ve bakanlar aracılığıyla yolsuzlukla mücadele ve ülkedeki ekonomik durumu iyileştirmek için büyük çaba sarf ettiğini ileri sürüyor.

Çoğu bölgesi hükümet güçlerinin kontrolünde bulunan Taiz, Ağustos 2015'ten bu yana Husiler tarafından kuşatma altında tutuluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Hacer Başer - Son Dakika Haberleri
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