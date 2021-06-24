Yemen'in Taiz ilinde yolsuzluk karşıtı protestolar devam ediyor

Yemen'in güneybatısındaki Taiz vilayetinde düzenlenen gösteride, hayat pahalılığı, yolsuzluklar ve belediye hizmetlerindeki aksamalar protesto edildi.

Yemen'in güneybatısındaki Taiz vilayetinde düzenlenen gösteride, hayat pahalılığı, yolsuzluklar ve belediye hizmetlerindeki aksamalar protesto edildi.

Taiz Valisi Nebil Şemsan'ın elektrik, taşıma, sanayi ve ticaretle ilgili müdürleri görevden almasına rağmen kentte 6 haftadır protestolar dinmiyor.

Yerel yönetim merkezi önünde bir araya gelen yüzlerce gösterici, lastik yakıp yetkilileri istifaya çağıran sloganlar attı.

Göstericiler hayat pahalılığı, yolsuzluklar ve belediye hizmetlerindeki aksamalara son verilmesine yönelik taleplerini içeren pankartlar taşıdı.

Aktivist Talal Şercebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin göstericilerin taleplerine cevap vermesi ve yolsuzluk yapanların görevden uzaklaştırılması gerektiğini söyledi.

Göstericilerden Hamid Hamid ise Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye seslenerek, "Taiz halkı, yolsuzluğun bu kadar yayıldığı bir yerde artık yaşayamıyor, bu pahalılığa karşı direnemiyor." ifadelerini kullandı.

Yemen hükümetinin kontrolündeki Taiz kenti, 2015'ten bu yana Husilerin ablukası altında oldukça zor şartlar altında ayakta kalmaya çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız