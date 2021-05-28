Yemen'in Taiz ilinde kamu hizmetlerindeki yetersizlik ve hayat pahalılığı protestosu devam ediyor

Yemen'in Taiz ilinde kamu hizmetlerinin yetersizliği ve hayat pahalılığını protesto amacıyla düzenlenen gösteriler ikinci gününde sürüyor.

Yemen'in Taiz ilinde kamu hizmetlerinin yetersizliği ve hayat pahalılığını protesto amacıyla düzenlenen gösteriler ikinci gününde sürüyor.

Yemenli aktivistlerin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı üzerine Taiz valilik binası önünde toplanan göstericiler, hayat pahalılığı ve yolsuzluğun son bulması, devlet kurumlardaki düzensizliğin giderilmesi gerektiğini ifade eden sloganlar attı.

Göstericilerden Cemil Muhammed AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel yönetim ve hükümet kurumlarındaki yolsuzluğu protesto etmek için gösteriyi düzenlediklerini söyledi.

Taiz'in Yemen'in tümü için model olması gerektiğini kaydeden Muhammed, "Taiz devrimlerin kalesidir ve Yemen için rol model olması gerekir. Ancak Taiz devlet kurumlarındaki yolsuzluk ve kötüleşen kamu hizmetlerinden muzdarip." ifadelerini kullandı.

Kamu hizmetlerindeki yetersizlik ve kötü ekonomik koşulları protesto eden Yemenliler dün de Taiz kent meydanında bir araya gelmişti.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz