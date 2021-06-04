Yemen'in Taiz ilinde hayat pahalılığı ve yolsuzluğa karşı protestolar devam ediyor
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Yemen'in Taiz ilinde hayat pahalılığı ve yolsuzluğa karşı protestolar devam ediyor

Yemen'in Taiz ilinde hayat pahalılığı ve yolsuzluğa karşı protestolar devam ediyor
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Yemen'in Taiz ilinde hayat pahalılığı ve yolsuzluğa karşı protesto amacıyla düzenlenen gösteriler ikinci gününde de sürüyor.

Yemen'in Taiz ilinde hayat pahalılığı ve yolsuzluğa karşı protesto amacıyla düzenlenen gösteriler ikinci gününde de sürüyor.

Taiz merkezindeki Cemal Caddesi'nde bir araya gelen çok sayıda Yemenli, hayat pahalılığı ve yolsuzluk karşıtı ifadelerin yer aldığı pankartlar taşıdı.

Göstericilerden Cemil el-Abasi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolsuzluk ve hayat pahalılığına karşı gösteri düzenlediklerini söyledi

Taiz'de su, elektrik ve sağlıkta kriz yaşandığını kaydeden Abasi, " Yolsuzluk yapanlar görevlerinden uzaklaştırılarak kökleri kazınmalı." ifadelerini kullandı.

Taiz'de dün de yolsuzluk ve hayat pahalılığını protesto amacıyla gösteri düzenlenmişti.

Yaklaşık 2 haftadır yolsuzluk ve yaşam şartlarını protesto eden gösterilere tanık olunan Yemen hükümetinin denetimi altındaki Taiz'de, valilik, 1 Haziran'da aldığı kararla elektrik ve ulaşım müdürlerinin görevini askıya almıştı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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