Yemen'in Taiz ilinde esnaf ekonomik durum ve Husi kuşatmasını protesto için greve gitti

Yemen'in Taiz ilinde esnaf, ülkenin para biriminin değer kaybetmesini ve kente Husiler tarafından uygulanan kuşatmayı protesto etmek için süreli grev başlattı.

Taiz Tüccarlar Konfederasyonundan yapılan açıklamada, bugün 4 saatlik bir grev yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, ulusal para biriminin değer kaybına son verilmesi, şehirdeki kuşatmanın kaldırılması ve ekonomik krizin önüne geçilmesi için çözüm bulunması yönündeki talepler karşılanmadığı sürece grevin genişletilerek sürdürüleceği ifade edildi.

Hükümet, Taiz vilayetinde aylardır hayat pahalılığı, yolsuzluklar ve belediye hizmetlerindeki aksamalar nedeniyle düzenlenen gösterilere ilişkin açıklama yapmıyor. Ancak hükümet, yetkililer ve bakanlar aracılığıyla yolsuzlukla mücadele ve ülkedeki ekonomik durumu iyileştirmek için büyük çaba sarf ettiğini ileri sürüyor.

Çoğu bölgesi hükümet güçlerinin kontrolünde bulunan Taiz kenti, Ağustos 2015'ten bu yana Husiler tarafından kuşatma altında tutuluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.