Yemen'in Taiz ilinde 523 kişi hafızlık belgesini törenle aldı

Yemen'in güneybatısında kuşatmanın gölgesindeki Taiz'de Kur'an-ı Kerim hafızlığı eğitimini tamamlayan 523 kişiye mezuniyet belgeleri düzenlenen törenle verildi.

Yaklaşık 7 yıldır çatışmaların sürdüğü Taiz ili, sivil toplum kuruluşu Muaz İlim Cemiyetinin düzenlediği geniş katılımlı hafızlık merasimine tanıklık etti.

Taiz yerel makamlarındaki yetkililerin, hafızların ailelerinin ve vatandaşların katıldığı tören, kentin en büyük caddesi Cemal'de hafızların geçidiyle başladı.

Merasimde ayrıca hafızların mezuniyetlerini kutlayan marşlar söylendi ve şiirler okundu.

Muaz İlim Cemiyeti yetkilisi Taha Abdulcelil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Taiz bugün kadın ve erkek 523 hafızın mezuniyetini kutlamak için düzenlenen merasimle süslendi." dedi.

Öğrencilerden 123'ünün kıraat icazetnamesi sahibi olduğuna işaret eden Abdulcelil, kuşatma altındaki Taiz'in tarihindeki en geniş hafızlık törenini düzenlediklerini vurguladı.

Cemiyete bağlı Hurra Kur'an-ı Kerim Kıraat ve Araştırma Merkezi Başkanı Necib el-Amiri ise merasimde yer alan hafızların 2017-2021 yıllarındaki mezunları kapsadığını söyledi. Amiri, Taiz'deki çatışmalara ve kuşatmaya rağmen Muaz İlim Cemiyetinin pek çok mezun çıkarmasından övgüyle söz etti.

İnsan hakları kurumlarının ve hükümetin raporlarına göre Taiz kentinin Ağustos 2015'ten bu yana Husiler tarafından kuşatma altında tutulması, bölgedeki insani durumun daha da kötüleşmesine neden oluyor.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.