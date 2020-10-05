Yemen'in Taiz ilinde 5 bin 730 "dang humması" ve "Chikungunya ateşi" vakası kaydedildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yemen'in Taiz ilinde 5 bin 730 "dang humması" ve "Chikungunya ateşi" vakası kaydedildi

05.10.2020 17:45 | Son Güncelleme: 05.10.2020 17:45
Yemen'in Taiz ilinde 5 bin 730

Yemen'in güneyindeki Taiz vilayetinde son 9 ayda 5 bin 730 kişide "dang humması" ve "Chikungunya ateşi" tespit edildi.

Yemen'in güneyindeki Taiz vilayetinde son 9 ayda 5 bin 730 kişide "dang humması" ve "Chikungunya ateşi" tespit edildi.

Taiz Sağlık Bakanlığı Ofisi, Medya Müdür Yardımcısı Teyser es-Sami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bakanlık Ofisi, bu yılın başından eylül ayının sonuna kadar vilayette 5 bin 730 dang humması ve Chikungunya ateşi vakası kaydetti." dedi.

Sami, bugüne kadar bu hastalıklardan 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

BM yetkilileri önceki açıklamalarında ülkedeki sağlık sisteminin tamamen çökmesi durumunda sadece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değil sıtma, kolera, dang humması ve diğer hastalıklar nedeniyle pek çok insanın yaşamını yitirmesinden endişe duyduklarını ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Reis Çelik Halil Sezai Aslıhan Doğan Melisa Aslı Pamuk
Spor Gökhan Gönül Fırat Aydınus Sergen Yalçın Steven Gerrard Robert Prosinecki
Daha Fazla Çocuk Beşiktaş Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yemen'in Taiz ilinde 5 bin 730 "dang humması" ve "Chikungunya ateşi" vakası kaydedildi - Taiz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 17:48:21. #1.14#
title