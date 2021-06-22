Yemen'in Taiz ilinde 2021'in başından bu yana 2 bin 800'ü aşkın sıtma vakası görüldü
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Yemen'in Taiz ilinde 2021'in başından bu yana 2 bin 800'ü aşkın sıtma vakası görüldü

Yemen'in Taiz ilinde 2021'in başından bu yana 2 bin 800'ü aşkın sıtma vakası görüldü
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Yemen'in güneybatısındaki Taiz vilayetinde 2021 yılının başından bu yana 2 bin 800'den fazla sıtma vakası tespit edildi.

Yemen'in güneybatısındaki Taiz vilayetinde 2021 yılının başından bu yana 2 bin 800'den fazla sıtma vakası tespit edildi.

Taiz Halk Sağlığı ve Nüfus Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Teysir es-Sami, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sami, sağlık yetkililerinin Taiz'de 2021'in başından bu yana 2 bin 800'den fazla sıtma vakası tespit ettiğini söyledi.

Taiz'de aynı dönemde 10 binden fazla da şüpheli sıtma vakası izlendiğini aktaran Sami, herkesin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) meşgul olduğu ve sıtmayla mücadele edilmediği için ülkede sıtmanın yayılmakta olduğuna dikkati çekti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

BM yetkilileri önceki açıklamalarında ülkedeki sağlık sisteminin tamamen çökmesi durumunda sadece Kovid-19 değil, sıtma, kolera, dang humması ve diğer hastalıklar nedeniyle pek çok insanın yaşamını yitirmesinden endişe duyduklarını ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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Yemen'in Taiz ilinde 2021'in başından bu yana 2 bin 800'ü aşkın sıtma vakası görüldü - Haberler
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