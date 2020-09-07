Yemen'in Sokotra Adası'nda BAE destekli güçler protesto edildi Yemen'in Sokotra Adası'nda, haziran ayında bölgeyi ele geçiren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) karşıtı gösteri düzenledi.

Yemen'in Sokotra Adası'nda, haziran ayında bölgeyi ele geçiren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) karşıtı gösteri düzenledi.

Sokotra'nın Kalansiya ilçesinde toplanan yüzlerce kişi, bölgeyi kontrol altında tutan BAE destekli GGK'yi protesto etti. Ellerinde Yemen bayrakları taşıyan eylemciler, meşru yönetime destek verdi.

Sokotra'nın GGK güçlerinin eline geçmesinin ardından vilayetteki diğer hükümet yetkilileriyle adadan ayrılıp doğudaki Mehra kentine gitmek zorunda kalan Sokotra Valisi Remzi Mahrus'un fotoğraflarını taşıyan göstericiler, Valinin dönmesini istedi.

Eylemciler, meşru yönetim ve Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'ndan, GGK'nin bölgedeki hakimiyetine son vermesini ve milislerin adadan çıkarılmasını talep etti.

BAE destekli GGK'ye bağlı silahlı unsurlar, 19 Haziran'da hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.

Kaynak: AA