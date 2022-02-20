Yemen'in Sada ilinde mayın patlaması sonucu 9 asker öldü

Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde Husilerin yerleştirdiği mayının patlaması sonucu 9 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen'deki sivil toplum kuruluşu Mayın Gözlemevinden yapılan açıklamada, Sada ilinde Yemen hükümetinin kontrolündeki Müselles el-Baka bölgesinde orduya bağlı El-Fetih Tugaylarının devriye gezdiği kaydedildi.

Devriye sırasında bölgede Husiler tarafından yola döşenen anti tank mayınının askeri aracın geçişi esnasında infilak ettiği ve 9 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, olayın meydana geldiği Baka'nın Husilerin rastgele ve yoğun şekilde mayın yerleştirdiği ve patlayıcı riskinin yüksek olduğu bölgeler arasında yer aldığı aktarıldı.

Husilerden ya da Yemen ordu yetkililerden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemenli yetkililer daha önceki açıklamalarında, ülkede yerleştirilen mayınların sayısının 2 milyonu aştığını ifade etmişti.

Yemen'in kuzeyinde Suudi Arabistan sınırına yakın bölgede yer alan Sada ili Husilerin kalesi olarak biliniyor. Çoğunluğu Husilerin kontrolündeki ilde Yemen hükümeti sadece bazı bölgelerde denetimi sağlamış durumda.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen hükümeti ise Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından destekleniyor.