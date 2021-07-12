Yemen'in önde gelen fıkıh alimlerinden Kadı Amrani vefat etti
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Yemen'in önde gelen fıkıh alimlerinden Kadı Amrani vefat etti

Yemen'in önde gelen fıkıh alimlerinden Kadı Amrani vefat etti
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Yemen'in önde gelen fıkıh alimlerinden eski müftü Kadı Muhammed İsmail Amrani sağlık sorunları nedeniyle başkent Sana'da hayatını kaybetti.

Yemen'in önde gelen fıkıh alimlerinden eski müftü Kadı Muhammed İsmail Amrani sağlık sorunları nedeniyle başkent Sana'da hayatını kaybetti.

Amrani'nin ölümünü oğlu Abdurrezzak Facebook sayfasından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Abdurrezzak, babasının birkaç gündür yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bugün kaldırıldığı hastanede 99 yaşında vefat ettiğini belirtti.

Yemen'de uzun yıllar fıkıh dersleri veren Amrani'nin cenazesi, bugün Sana'daki ez-Zubeyri Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden taziye mesajı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Amrani'nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Karadaği mesajında, kadı ve alim Amrani'nin, bilgisini her daim dinine ve milletine sadık kalarak kullandığını belirtti.

Amrani'nin, Yemen'de zamanın büyük alim ve kadılarından ilim tahsil ettiğini ve "Yemenli alimlerin babası" olarak nitelendirildiğini ifade eden Karadaği, Amrani'nin zamanın önde gelen alimlerinden biri olarak kabul edildiğini ve fıkhi meselelerde merci olduğunu kaydetti.

Karadaği, son olarak Amrani'nin vefatı dolayısıyla, Yemen halkı ve tüm İslam ümmetine başsağlığı, yakınlarına ve tüm sevdiklerine de sabır diledi.

Kadi Amrani kimdir?

Zamanın sayılı uleması arasında gösterilen Amrani, 1922 yılında Yemen'in başkenti Sana'da doğdu.

Eksi Yemen müftüsü olan ve fetvalarını kadim gelenekler usulünde "yazılı ve imzalı" veren Amrani, bölünmeye ve mezhepçiliğe karşı uyarılarıyla biliniyordu.

Bilgisi, eğitimi, alçakgönüllülüğü ve adil olmasıyla tanınan ve halk tarafından sevilen bir kişiliğe sahip olan Amrani'nin, Sana'da verdiği derslere farklı kesimlerden katılım sağlanıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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