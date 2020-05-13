Yemen'in Mehra ilinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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Yemen'in Mehra ilinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yemen'in doğusundaki El-Mehra ilinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yemen'in Mehra ilinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi
13.05.2020 07:16 | Son Güncelleme: 13.05.2020 07:16

Yemen'in doğusundaki El-Mehra ilinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mehra Vaisi Muhammed Ali Yasir, ilde ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hükümete bağlı Acil Durum Komitesinin toplantısında salgınla mücadele kapsamında bir dizi karar alındığını belirtti.

Yasir, alınan kararlar arasında perşembe gününden başlamak üzere 18.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ile dükkanların kapatılmasının yer aldığını kaydetti.

Vatandaşları alınan kararlara uymaya çağıran Yasir, Mehra'daki ilgili makamların tüm imkanlarını kullanarak salgınla mücadele edeceğini bildirdi.

Yemen Sağlık Bakanlığı, hükümetin kontrolündeki bölgelerde Kovid-19 vaka sayısının 65'e, can kaybının 10'a çıktığını açıklamıştı.

Yemen'deki OCHA'dan Kovid-19 açıklaması

Yemen'deki BM İnsani İlişkiler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, vaka sayısında görülen hızlı artışın, salgının ülkede ilk tespit edildiği tarihten haftalar önce başladığını gösterdiği bildirildi.

Açıklamada, ilk vakanın tespit edildiği 10 Nisan'dan 9 Mayıs'a kadar 35 vaka ve 7 can kaybı olduğu, 2 Mayıs'tan itibaren ise Aden, Lahiv, Taiz ve Hadramevt'teki yeni vakalarla bu sayının hızlı artış kaydettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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