Yemen'in Marib vilayetindeki çatışmalar nedeniyle üç haftada 14 bin kişi evini terk etti
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Yemen'in Marib vilayetindeki çatışmalar nedeniyle üç haftada 14 bin kişi evini terk etti

02.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:38
Yemen'in Marib vilayetindeki çatışmalar nedeniyle üç haftada 14 bin kişi evini terk etti

Yemen'in Marib vilayetinde ordu güçleri ile İran destekli Husi milisler arasında artan çatışmalar son üç haftada 14 binden fazla kişiyi yerinden etti.

Yemen'in Marib vilayetinde ordu güçleri ile İran destekli Husi milisler arasında artan çatışmalar son üç haftada 14 binden fazla kişiyi yerinden etti.

Hükümete bağlı Mülteci Kamplarını Yürütme Biriminin açıkladığı raporda, ülkenin doğusunda yer alan Marib vilayetindeki çatışmaların bölge halkının yaşamını olumsuz etkilediği belirtildi.

Raporda, Marib'deki 2 bin 59 aileye mensup 14 bin 413 kişinin, artan çatışmalar nedeniyle 6 Şubat'tan itibaren göç etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Yerinden edilen Yemenlilerin Marib'in Sarvah bölgesine ve vilayet merkezine geçtiği ifade edildi.

Raporda ayrıca, uluslararası yardım kuruluşlarından evlerini terk etmek zorunda kalan Yemenlilere yardım etmesi istenirken, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma da Husilerin Marib'e yönelik saldırılarının durdurulması çağrısı yapıldı.

Meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran Marib kentini ele geçirmek isteyen Husi milislerin son günlerde bölgedeki saldırılarında artış yaşanıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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