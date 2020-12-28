Yemen'in Marib kentindeki çatışmalarda onlarca Husi milis öldü ve yaralandı

Yemen ordusu, ülkenin doğusundaki Marib'de Husilerle girilen çatışmalarda onlarca milisin öldüğü ve yaralandığını duyurdu.

Yemen ordusuna ait "September Net" sitesinin, Şahinler Tugayı komutanı Tuğgeneral Ahmed eş-Şerabi'den naklettiği haberde, Marib'deki Heylan ve El-Müşecci cephelerinde hükümet güçlerine baskın düzenleyen Husi milislerle şiddetli çatışmaların yaşandığı kaydedildi.

Husi milislerin saldırısının geri püskürtüldüğü ve geri çekilmek zorunda bırakıldıkları, bu esnada çıkan çatışmalarda onlarca Husinin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı ancak sayıya ilişkin ayrıntı verilmedi.

Öte yandan, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait uçakların, Marib'in güneyinde Husilere ait pek çok noktayı hedef aldığı, saldırıda çok sayıda askeri aracın kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu