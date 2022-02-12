Yemen'in Marib kentinde roket mermisinin patlaması sonucu 3 çocuk öldü - Haberler
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Yemen'in Marib kentinde roket mermisinin patlaması sonucu 3 çocuk öldü

AA, Gülşen Topçu - Güncel
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Yemen'in Marib kentinde roket mermisinin patlaması sonucu 3 çocuk öldü

Yemen'in orta kesimindeki Marib'de bir roket mermisinin patlaması sonucu 3 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Yemen'in orta kesimindeki Marib'de bir roket mermisinin patlaması sonucu 3 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Patlamamış mayın ve roket mermileri nedeniyle yaşamını yitirenleri belgelendiren bağımsız sivil toplum örgütü Yemen Mayın Temizleme Gözlemevi'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Marib'in güneyindeki Harib ilçesinde bir roket mermisinin infilak etmesi sonucu 3 çocuğun öldüğü ifade edildi.

Gözlemevi 9 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Yemen'de İran destekli Husilerin döşediği mayınlar ve çeşitli patlayıcılar nedeniyle ocak ayında 36 sivilin hayatını kaybettiğini, 37 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

AA / Gülşen Topçu - Güncel

Mayın, Yemen, Roket, Güncel, Haberler

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