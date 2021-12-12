Yemen'in Marib ilindeki sığınmacı kampında 3 çocuk soğuktan donarak öldü - Haberler
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Yemen'in Marib ilindeki sığınmacı kampında 3 çocuk soğuktan donarak öldü

Yemen'in Marib ilindeki sığınmacı kampında 3 çocuk soğuktan donarak öldü
AA / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

Yemen'in Marib ilinde sığınmacıların kaldığı bir kampta, 3 çocuğun şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen'in Marib ilinde sığınmacıların kaldığı bir kampta, 3 çocuğun şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen hükümetine bağlı Mülteci Kampları İdaresi Yürütme Biriminin sosyal medya hesabından olaya ilişkin bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada, Marib'de yerinden edilenlerin kaldığı kampta 3 çocuğun soğuktan donarak öldüğü belirtildi.

Yerinden edilen Yemenlilerin yaşadığı kampların, en temel sağlık hizmetlerinin yanı sıra çocuklar, kadınlar ve yaşlıları soğuktan koruyacak imkanlardan yoksun olduğu belirtilen açıklamada, insani yardım kuruluşlarının bu alanda yardım sağlayamadığı aktarıldı.

Marib Vali Yardımcısı Abdurabbu Miftah, kasım ayında, "Marib'in güney bölgelerinden Husi milisleri tarafından yakın zamanda yerinden edilen binlerce aile var. Bu aileler hala açıkta yaşıyor ve insan yaşamının en temel gereksinimlerinden yoksun." açıklamasında bulunmuştu.

Yemen'deki iç savaşın neden olduğu insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan ülkede, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i, insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor. Ayrıca dünyanın en kötü insani ve ekonomik krizlerinden birinin yaşandığı ülkede iç savaş, ekonomide yaklaşık 126 milyar dolar zarara yol açtı.

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AA / Çağrı Koşak - Son Dakika Haberleri

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