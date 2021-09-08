Yemen'in Marib ilindeki çatışmalarda iki haftada Husilerden 76, hükümet güçlerinden 18 kişi öldü
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Yemen'in Marib ilindeki çatışmalarda iki haftada Husilerden 76, hükümet güçlerinden 18 kişi öldü

Yemen'in Marib ilindeki çatışmalarda iki haftada Husilerden 76, hükümet güçlerinden 18 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Yemen'in doğusundaki Marib ilinde devam eden çatışmalarda son 2 haftada İran'ın desteklediği Husilerden 76, hükümet güçlerinden 18 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'in doğusundaki Marib ilinde devam eden çatışmalarda son 2 haftada İran'ın desteklediği Husilerden 76, hükümet güçlerinden 18 kişi hayatını kaybetti.

Hükümete bağlı Altıncı Askeri Bölge Esirler ve Tutuklular Komitesi Başkanı Albay Yahya el-Hasir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marib'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının havadan desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasında çatışmaların yaşandığını kaydetti.

Hasir, koalisyon uçaklarının son iki haftada Husilere ait mevzilere düzenlediği hava saldırılarında 76 kişinin öldüğünü belirtti.

Komite Başkanı Hasir, hükümet güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda da 18 askerin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Hasir, Husilerin 5 aydan fazla bir süreden bu yana ili ele geçirmek için Marib'e saldırılarını yoğunlaştırdığını ancak kayda değer bir kazanım elde edemediğini sözlerine ekledi.

Meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran Marib kentini ele geçirmek isteyen Husilerin son zamanlarda bölgedeki saldırılarında artış yaşanıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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