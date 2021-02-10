Yemen'in Marib ilinde hükümete bağlı güçler, Husilere ait patlayıcı yüklü iki İHA düşürdü
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Yemen'in Marib ilinde hükümete bağlı güçler, Husilere ait patlayıcı yüklü iki İHA düşürdü

10.02.2021 20:33 | Son Güncelleme: 10.02.2021 20:36
Yemen'in Marib ilinde hükümete bağlı güçler, Husilere ait patlayıcı yüklü iki İHA düşürdü

Yemen'de hükümete bağlı güçler, ülkenin doğusundaki Marib ilinde İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü iki insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Yemen'de hükümete bağlı güçler, ülkenin doğusundaki Marib ilinde İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü iki insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Hükümete bağlı güçlerin basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, düşürülen iki İHA'nın Survah ilçesinde orduya ait mevzilere saldırı amacıyla havalandırıldığı belirtildi.

Ordu mensupları ve halk direnişinin de Husilerin Survah cephesinde gerçekleştirmek istediği intihar saldırısını püskürttüğü ve Husilerden onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı aktarılan açıklamada, orduya ait topçu birliklerinin de cephenin farklı yerlerinde Husi grupları hedef alarak can ve mühimmat kayıpları verdirdiği dile getirildi.

Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının, Husilere takviye güç taşıyan 3 aracı hedef aldığı ifade edildi.

Husilerden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, dün yaptığı açıklamada, Yemen'deki savaşı sona erdirmek ve siyasi süreci yeniden başlatmak için yürütülen diplomatik çabaların ivme kazandığı bir zamanda Husilerin, Marib'de saldırgan faaliyetlere yeniden başlamasından derin endişe duyduğunu ifade etmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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