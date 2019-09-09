Yemen'in liman kenti Hudeyde'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor

09.09.2019 13:58

Yemen'in stratejik liman kenti Hudeyde'de, Husiler ve Yemen hükümetine bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husiler ve hükümet güçleri arasında sabah saatlerinden itibaren Hudeyde'nin güneyindeki En-Necd ve Necran sokaklarında karşılıklı top atışları yapılıyor.

Husilere ait bir silah deposunun vurulması nedeniyle aynı bölgede patlama sesleri duyulduğu belirtiliyor.

Öte yandan Cizan sokağındaki bir binaya da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından hava saldırısı düzenlendiği ve bir binanın yıkıldığı kaydedildi.

İlk yardım ekiplerinin olay yerine giderek enkaz altında kalanları çıkardığı ifade edilirken, bu kişilerin sivil mi yoksa Husi milisler mi olduğunun henüz bilinmediği belirtildi.

Çatışmaların dün Birleşmiş Milletler gözetiminde Husiler ile Yemen hükümeti arasında gerçekleşen müzakerelerin ilk oturumundan birkaç saat sonra başladığı öğrenildi.

Kaynak: AA