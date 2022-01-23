Yemen'in kuzeyindeki hapishaneye düzenlenen hava saldırısında onlarca kişi öldü

Saldırıda ölenlerin ambulansa taşınması Enkazdan görüntüler Arama kurtarma çalışması yapılması Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Sada kentinde bulunan Remand Hapishanesi'ne Suudi Arabistan destekli Arap koalisyonu tarafından düzenlenen hava saldırısında onlarca kişinin...

Saldırıda ölenlerin ambulansa taşınması

Enkazdan görüntüler

Arama kurtarma çalışması yapılması Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Sada kentinde bulunan Remand Hapishanesi'ne Suudi Arabistan destekli Arap koalisyonu tarafından düzenlenen hava saldırısında onlarca kişinin öldüğü bildirildi. Öte yandan hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu, Sada kentinde yer alan hapishaneye saldırı düzenledikleri yönündeki iddiaları kabul etmediklerini duyurdu ve Husilerin açıklamalarını "aldatıcı" olarak nitelendirdi. Kurtarma ekipleri, olay yerinde arama kurtarma çalışması başlattı.