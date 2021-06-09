Yemen'in Husilerin ablukası altındaki Taiz kentinde diyaliz makinesi yetersizliği hastaları sıkıntıya sokuyor
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Yemen'in Husilerin ablukası altındaki Taiz kentinde diyaliz makinesi yetersizliği hastaları sıkıntıya sokuyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Yıllardır iç savaşın hüküm sürdüğü Yemen'in Taiz kentinde İran destekli Husilerin ablukası ve bölgede diyaliz makinelerinin yetersizliği böbrek yetmezliği çeken hastaların sıkıntılarını artırıyor.

Yıllardır iç savaşın hüküm sürdüğü Yemen'in Taiz kentinde İran destekli Husilerin ablukası ve bölgede diyaliz makinelerinin yetersizliği böbrek yetmezliği çeken hastaların sıkıntılarını artırıyor.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yaklaşık 6 yılı aşkın süredir devam eden iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaşmış durumda. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı ülkede nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Yemen'in Husilerin ablukası altındaki Taiz kentinde diyaliz makinesi yetersizliği hastaları sıkıntıya sokuyor
Yemen'in Husilerin ablukası altındaki Taiz kentinde diyaliz makinesi yetersizliği hastaları sıkıntıya sokuyor
Yemen'in Husilerin ablukası altındaki Taiz kentinde diyaliz makinesi yetersizliği hastaları sıkıntıya sokuyor
Yemen'in Husilerin ablukası altındaki Taiz kentinde diyaliz makinesi yetersizliği hastaları sıkıntıya sokuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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