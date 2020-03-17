Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli çatışmalar çıktı Yemen'de ordu güçleri ile Husi militanlar arasında ülkenin batısındaki Hudeyde'de şiddetli çatışmalar yaşandı.

Yemen'de ordu güçleri ile Husi militanlar arasında ülkenin batısındaki Hudeyde'de şiddetli çatışmalar yaşandı.



Yemen ordusuna bağlı Amalika Güçlerinden yapılan açıklamada, Hudeyde'nin Es-Salih bölgesinde Husilerin ordu güçlerine ait mevzilere ağır silahlarla saldırdığı ve şiddetli çatışmalar çıktığı belirtildi.



Çatışmalarda Husilerden onlarca ölü ve yaralı olduğu ifade edilen açıklamada, sayıya ilişkin bilgi verilmezken, Husilerin çatışmalar sonucu geri çekilmek zorunda kaldığı aktarıldı.



Ordu güçlerinin kayıplarına ilişkin açıklama yapılmazken, ordunun Beyt el-Fakih ilçesinde Husilere ait 3 silah deposunu imha ettiği kaydedildi.



Husilerden ihlal suçlaması



Öte yandan Husiler, ordu güçlerini Hudeyde'de ateşkesi ihlal etmekle suçladı.



Husilere ait haber ajansı SABA'da yer alan haberde, Yemen ordusunun son 24 saatte ateşkesin uygulanması için kurulan izleme noktalarına 21 saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal ettiği öne sürüldü.



Ayrıca ordu birliklerinin Hudeyde'de çeşitli bölgelere katyuşa füzeleriyle saldırdığı iddia edildi.



Birleşmiş Milletler (BM), Yemen hükümeti ile Husiler arasında ateşkesin uygulanması için Hudeyde'de Ekim 2019'da 5 izleme noktası kurmuştu.



Yemen hükümeti ile Husiler arasında 13 Aralık 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith'in çabalarına rağmen tarafların karşılıklı yönelttiği suçlamalar gölgesinde kağıt üzerinde kalmaktan ileriye geçemedi.

Kaynak: AA