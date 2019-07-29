Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli çatışmalar

Yemen'in güneybatısındaki sahil kenti Hudeyde'nin çeşitli bölgelerinde hükümet güçleriyle Husi milisler arasındaki şiddetli çatışmalarda havan topları ve ağır makineli tüfekler kullanıldı.

Hudeyde kentindeki yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, çatışmalar nedeniyle kentte gerginlik tırmandı.

Silahlı Husi milisler, gece saatlerinde Arap koalisyon güçlerince desteklenen hükümet güçlerinin savunma noktalarına sızmaya çalıştı, Hamsin Caddesi'nde şiddetli çatışmalar yaşandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Husilerin havan saldırısının ardından İhvan Sabit Sanayi ve Ticaret Bölgesi'nde çıkan yangın nedeniyle üretim merkezlerinde büyük hasar meydana geldi. Saldırı sırasında bir işçi hayatını kaybetti.

Gerginliği artıran çatışmalar nedeniyle taraflar karşılıklı olarak birbirini suçluyor.

Meşru hükümete bağlı askeri enformasyon biriminden, Husilerin kentteki süt fabrikasını havan saldırısıyla yıktıkları, bazı havan mermilerinin sivil yerleşim bölgesine isabet ettiği bildirildi.

Öte yandan, Husilerin kontrolündeki Saba haber ajansının askeri kaynağa dayandırdığı haberde hükümet güçlerinin Hudeyde kentinin güney ve güneydoğusundaki mahalleleri bombaladığı belirtildi.

Haberde "düşman güçleri" olarak nitelendirilen hükümete bağlı güçlerin, Hudeyde kentindeki Şebab ve 7 Temmuz semtlerindeki sivil yerleşimleri ağır makinelilerle taradığı, helikopterlerin kentin doğusundaki el-Cah bölgesinin üzerinde uçtuğu kaydedildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Aralık 2018'de Birleşmiş Milletler gözetiminde yapılan görüşmelerin ardından taraflar arasında Hudeyde kenti için ateşkes imzalanmıştı.

Kaynak: AA