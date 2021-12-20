Yemen'in Hudeyde ilinde mayın patlaması sonucu biri çocuk 2 kişi öldü

Yemen'in batısındaki Hudeyde ilinde bir mayının infilak etmesi sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen Mayın Gözlemevinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, olay, Hudeyde'nin güneyindeki Ed-Direyhimi ilçesine bağlı El-Haıt köyünde meydana geldi.

Köyde evlerin yakınında bulunan bir mayının patlaması sonucu biri çocuk 2 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, kurbanların 4 yıl süren iç göç hayatından evlerine yeni döndükleri sırada patlamanın gerçekleştiği ifade edildi.

Öte yandan, hükümete bağlı SABA haber ajansı, Yemen ordusunun Marib'in güneyindeki bir cephede, İran destekli Husi milislere operasyon düzenlediğini aktardı.

Askeri bir kaynağa dayandırılan haber de, operasyonda sonucu 14 Husi milisin öldürüldüğü kaydedildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri

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