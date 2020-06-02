Yemen'in Hadramevt vilayetinde yerel kabileden "özel kontrol noktaları" adımı Yemen'in doğusunda yer alan Hadramevt vilayetindeki Yafi kabilesi, son zamanlarda bazı mensuplarına düzenlenen suikastların sorumlularının bulunması için yetkililere verdikleri sürenin dolduğunu ve bölgede kendilerine ait kontrol noktaları oluşturduklarını duyurdu.

Yemen'in doğusunda yer alan Hadramevt vilayetindeki Yafi kabilesi, son zamanlarda bazı mensuplarına düzenlenen suikastların sorumlularının bulunması için yetkililere verdikleri sürenin dolduğunu ve bölgede kendilerine ait kontrol noktaları oluşturduklarını duyurdu.

Yafi kabilesi lideri Abdullah bin Salim bin Ali Cabir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, suikastların sorumlularının yakalanması için yetkililere verdikleri 4 günlük sürenin dolmasının ardından El-Kutun bölgesinde silahlı üyelerinin konuşlandırıldığı kontrol noktaları oluşturduklarını söyledi.

Attıkları bu adımla tansiyonu yükseltmek ve yeni adımlara hazırlanmak için Yemen makamlarına mesaj vermek istediklerini dile getiren Cabir, bu konuda ayrıntılı bilgi vermedi.

Oluşturdukları kontrol noktalarında halihazırda hükümet güçlerine ait ağır nakliye araçlarını barışçıl bir şekilde durdurduklarını, güvenlik güçlerine ait araçların geçişini engelleme aşamasına henüz geçmediklerini aktaran Cabir, ortak bir tavır için yarın kabile toplantısı gerçekleştirebileceklerini ifade etti.

Hadramevt vilayetinde 26 Mayıs'ta yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu aynı zamanda Yafi kabilesi mensubu olan Şibam İlçe Emniyet Müdürü Salih Ali Cabir ve 4 koruması hayatını kaybetmişti

Bunun üzerine Yafi kabilesi, son zamanlarda üyelerini hedef alan suikastların faillerinin yakalanması için yerel yönetim ile askeri ve güvenlik teşkilatlarına 4 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA